Texas Sports Writers Class 2A all-state football team

BRYAN, Texas (AP) - Tenaha quarterback C.J. Horn and Mart quarterback Jace Terry shared offensive player of the year honors on the 67th Annual Texas Sports Writers Association's Class 2A all-state football team.



Terry threw for 2,267 yards and 33 touchdowns and ran for another 1,018 yards and 18 touchdowns to lead Mart to the D1 state title. Horn passed for 2,981 yards with 40 touchdowns and only three interceptions along with 701 yards rushing and 15 touchdowns for D2 runner-up Tenaha.



Mart defensive back Jermaine Madkins was the defensive player of the year.



FIRST TEAM



Offense



Tackles - Kody Walterscheid, Muenster, 6-6, 235, jr.; Chase Lilly, Tenaha, 5-10, 236, sr.



Guards - Joan Torres, Mart, 6-1, 275, sr.; Trey Upton, Refugio, 6-2, 250, sr.



Center - (tie) Joey Garcia, De Leon, 6-0, 190, sr.; Lucas Martin, Mason, 6-2, 225, jr.



Wide receivers - Trai Gardner, Tenaha, 6-0, 183, sr.; Saul Chavez, Groveton, 5-7, 160, sr.



Tight end - Lonnie Applin, Stamford, 6-1, 185, sr.



Quarterback - (tie) C.J. Horn, Tenaha, 6-0, 195, sr.; Jace Terry, Mart, 6-1, 166, sr.



Running backs - Onterio Thompson, Tenaha, 5-10, 180, sr.; K.J. Davis, San Augustine, 5-8, 180, sr.; Tyrek Horne, Mart, 5-10, 162, jr.



Fullback - Daniel Byrd, Centerville, 6-3, 235, sr.



All-purpose - (tie) Seth Burk, Big Sandy, 6-2, 180, sr.; De'Monderick Winters, Burton, 6-1, 192, jr.



Place-kicker - Trey McTaggert, Muenster, 5-5, 140, soph.



Offensive player of the year - Horn, Tenaha and Terry, Mart.



Defense



Linemen - Jaurmez Brock, Tenaha, 6-1, 245, jr.; Armonie Brown, Refugio, 6-3, 255, jr. Sebastian Burke, Mason, 6-1, 180, sr.; Kagen Dangelmayr, Muenster, 6-0, 180, sr.



Linebackers - Cooper Baize, Mart, 5-11, 180, sr.; Tavoris Giles, Tenaha, 5-11, 190, sr.; Zamar Kirven, Mart, 6-3, 200, sr.; Ty Patterson, Linden-Kildare, 6-0, 170, jr.



Secondary - Jamel LaFond, Refugio, 5-9, 185, sr.; Jermaine Madkins, Mart, 5-10, 140, sr.; Ced Thomas, San Augustine, 6-1, 165, sr.; Clay Stevens, Muenster, 5-10, 175, sr.



Utility - Shatydrick Bailey, Mart, 5-3, 150, jr.



Punter - Klay Klaerner, Mason, 5-9, 180, soph.



Kick returner - Charlie Adamick, Crawford, 5-10, 155, sr.



Defensive player of the year - Madkins, Mart.



Coach of the year - Brady Carney, Muenster



SECOND TEAM



Offense



Tackles - Keyton Castro, Three Rivers, 6-4, 240, sr.; (tie) Kason Silerio, Mason, 5-10, 215, sr.; Noah Harris, Stratford, 6-6, 280, sr.;



Guards - Carson Cheaney, Muenster, 6-1, 195, sr.; Henry Kelly, Albany, 5-10, 170, sr.



Center - Kellan Stuard, Bremond, 6-4, 285, sr.



Wide receivers - Hunter Hawthorne, Bells, 6-2, 195, sr.; (tie) Dax Neece, Albany, 6-4, 187, sr.; Jake Tinsman, Refugio, 6-1, 190, jr.



Tight end - TR Kerr, Mason, 6-4, 235, sr.



Quarterback - (tie) Brian Hamilton, Albany, 6-2, 190, sr.; Caleb Harmel, Burton, 6-0, 200, jr.



Running backs - Brandon Madison, Centerville, 5-11, 205, sr.; Anthony Rangel, De Leon, 5-7, 160, sr.; Zach Zamzow, Three Rivers, 6-0, 170, sr.



Fullback - Tony Ortega, Menard, 5-8, 195, sr.



All-purpose - Shay Hess, Stratford, 5-11, 170, sr.



Place-kicker - Fabian Valenzuela, Santo, 5-9, 155, sr.



Defense



Linemen - Shawn Montanez, Hamlin, 5-9, 220, sr. Corey Pargmann, Yorktown, 6-3, 215, soph. (tie) Kade Sanders, Munday, 6-4, 188, sr.; Eddie West, Milano, 6-0, 215, sr.; Eric Fisk, Wolfe City, jr.; Drake Welch, Wellington, 6-4, 245, sr.



Linebackers - Jake Cockerham, Mason, 5-8, 180, jr.; Quay Johnson, San Augustine, 5-6, 165, sr.; (tie) Koby Smith, Crawford, 5-10, 195, sr.; Colby Stevenson, Hamlin, 5-7, 155, sr.



Secondary - Alex Thorn, Munday, 5-7, 140, sr.; Adam Faith, Albany, 5-11, 165, sr. Kyle King, Milano, 6-3, 205, sr.; Arturo Tellez, Wellington, 6-1, 175, jr.



Punter - Kyler Gann, Hamlin, 5-11, 215, sr.



Kick returner - Gerald Turner, Carlisle, 5-11, 160, jr.



Utility - (tie) Ja'kevian Rose, Linden-Kildare, 5-10, 165, sr. Ja-Mel Wade, Yorktown, 6-0, 160, sr.



THIRD TEAM



Offense



Tackles - Trebeaux Broussard, Milano, 6-1, 230, sr.; Trevor Roberson, Wellington, 6-11, 345, jr.



Guards - Cade Weiss, Burton, 6-0, 240, soph.; Caden Mathis, Stamford, 6-1, 220, sr.



Center - (tie) Wesley Strnad, Thrall, 6-2, 230, sr.; Alex Sultz, Maud, 6-2, 300, sr.



Wide receivers - Nelson Bermudez, McCamey, 6-0, 165, sr.; Marcell Estell, Bosqueville, 5-9, 165, jr.



Tight end - (tie) Cole Jalufka, Shiner, 5-9, 180, sr.; Derrick Shaw, Crawford, 6-2, 225, sr.



Quarterback - (tie) Jared Kelley, Refugio, 6-3, 215, soph.; Parker McGrew, Muenster, 6-2, 175, jr.; Bryan Ponder, Bells, 6-0, 180, jr.



Running backs - Clint Epperson, Valley View, 6-0, 194, soph.; Jordan Osby, Timpson, 6-0, 178, jr.; (tie) Nehemiah Martinez, New Deal, 5-9, 185, soph.; Khameron Pippins, Big Sandy, 5-9, 185, jr.; Miguel Vasquez, Farwell, 5-7, 155, sr.



Fullback - Ryan Pickett, Granger, 6-1, 240, jr.



All-purpose - Tyler Dykes, Iola, 5-9, 155, sr.



Place-kicker - Isa Cruz, Mason, 5-10, 160, sr.



Defense



Linemen - Kelan Hodges, De Leon, 5-9, 160, jr.; Valente Perez, Post, 5-11, 250, sr.; Taelor Pister, McCamey, 6-3, 260, jr.; (tie) Payton Williams, Lindsay, 5-11, 160, sr.; Nick Bancroft, Bremond, 5-10, 235, sr.



Linebackers - Devon Womack, Rivercrest, 6-0, 180, soph.; Colton Renick, Iola, 5-10, 185, sr.; Donald Grosshans, Milano, 5-9, 215, sr.; Kade McBryde, Stratford, 6-2, 190, sr.



Secondary - Gunner Adams, McCamey, 5-11, 180, jr. Adrian Montelongo, Holland, 6-2, 175, sr.; Brandon Coronado, New Deal, 5-8, 150, sr.; Hunter Free, Centerville, 6-0, 155, sr.



Punter - Kyle King, Milano, 6-3, 205, sr.



Kick returner - (tie) Jalon Kirven, Mart, 5-11, 165, sr. Marcell Estell, Bosqueville, 5-9, 165, jr.



Utility - Creed Spivey, Gruver, 6-1, 160, jr.