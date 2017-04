Scores and Highlights from the first round of the 2017 Tishomingo Invitational Tournament:

Girls:

Tishomingo 52 - Dickson 47

Pauls Valley 57 - Madill 25

Latta 45 - Marietta 36 F/OT

Atoka 22 - Kingston 50

Boys:

Tishomingo 33 - Marietta 34

Latta 68 - Pauls Valley 53

Atoka 70 - Dickson 68

Madill 38 - Kingston 68