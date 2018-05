UIL Softball Regional Semifinal Matchups

Thursday

Class 3A Region II

Howe vs New Boston - Game 1 - 7 PM at Sulphur Springs

Friday

Class 3A Region II

Howe vs New Boston - Games 2&3 - 5 PM at Sulphur Springs

Class 2A Region II

Bells vs Bosqueville - Game 1 - 7 PM at Red Oak

Saturday

Class 2A Region II

Bells vs Bosqueville - Games 2&3 - 5 PM at Red Oak