UIL Announces Realignment Through 2020

On Thursday the UIL announced its realignment for football, basketball and volleyball through 2020.

FOOTBALL:

5A Division 1 - District 7

McKinney North

Mesquite Poteet

Sherman

Texarkana Texas

Tyler

West Mesquite

Wylie East

5A Division 2 - District 7

Denison

Denton Braswell

Frisco

Frisco Lebanon Trail

Frisco Memorial

Frisco Reedy

Lake Dallas

Lucas Lovejoy

Princeton

4A Division 1 - District 4

Burkburnett

Decatur

Gainesville

Mineral Wells

Springtown

Wichita Falls Hirschi

4A Division 1 - District 7

Anna

Argyle

Celina

Melissa

Paris

Paris North Lamar

Sanger

3A Division 1 - District 4

Bowie

Boyd

Brock

Paradise

Pilot Point

Ponder

Whitesboro

3A Division 1 - District 5

Bonham

Commerce

Howe

Lone Oak

Pottsboro

Rains

Van Alstyne

3A Division 2 - District 5

Callisburg

Gunter

Henrietta

Holliday

Nocona

Sadler S&S Consolidated

Wichita Falls City View

3A Division 2 - District 9

Bells

Blue Ridge

Cooper

Leonard

Paris Chisum

Pattonville Prairiland

Whitewright

2A Division 1 - District 5

Celeste

Collinsville

Tom Bean

Trenton

Valley View

2A Division 2 - District 9

Campbell

Cumby

Era

Muenster

Tioga

----------------------

BASKETBALL

5A - District 10(Volleyball as well)

Denison

Lucas Lovejoy

McKinney North

Princeton

Sherman

Wylie East

4A - District 11(Volleyball as well)

Anna

Aubrey

Celina

Gainesville

Melissa

Sanger

3A - District 9(Volleyball as well)

Callisburg

Gunter

Pilot Point

Ponder

Pottsboro

Sadler S & S Cons.

Whitesboro

3A - District 10(Volleyball as well)

Bells

Blue Ridge

Bonham

Howe

Leonard

Van Alstyne

Whitewright

2A - District 12

Collinsville

Ivanhoe Rayburn

Lindsay

Tioga

Tom Bean

Valley View

2A - District 13

Celeste

Honey Grove

Merit

Bland

Trenton

Wolfe City

2A - District 11 Volleyball

Alvord

Collinsville

Irving Univrsl Acad

Lindsay

Tioga

Valley View

Forestburg

Saint Jo

2A - District 12 Volleyball

Tom Bean

Trenton

Wolfe City

Dodd City

Roxton

Savoy