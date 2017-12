Texas AP-SE Class 2A all-state football team

The 2017 Texas Associated Press Sports Editors Class 2A all-state high school football team, released Sunday. Voting based on regular-season performance. Players are listed in alphabetical order at each position.



FIRST-TEAM OFFENSE



Linemen:



- KEYTON CASTRO, Three Rivers, Sr. - 98 percent grade for offense that rushed for 4,385 yards, no sacks allowed



- CARSON CHEANEY, Muenster, Sr. - 97 percent grade, no sacks allowed, 23 pancakes, 38 cut blocks



- COLE JALUFKA, Shriner, Sr. - Graded at 96 percent for offense that rushed for 2,475 yards, 30 knockdowns, 15 pancakes



- MASON STANLEY, Menard, Jr. - 96 percent grade, 30 pancakes for team that rushed for 2,800 yards



- TREY UPTON, Refugio, Sr. - 96 percent grade, 34 pancakes, allowed 0 sacks



Receivers/ends:



- NELSON BERMUDEZ, McCamey, Sr. _ 49-1,070 yards, 18 TDs



- HUNTER HAWTHORNE, Bells, Sr. - 102-1,605 yards, 22 TDs



Quarterback:



- BRYAN PONDER, Bells, Jr. - 270-374-3,696 yards, 47 TDs, 12 INTs



Running backs:



- TIM CHILDERS, Crosbyton, Sr. - 224-2,112 yards, 17 TDs



- CLINT EPPERSON, Valley View, Soph. - 208-2,118 yards, 30 TDs



- LADAVION JOHNSON, Linden-Kildare, Soph. - 176-1,902 yards, 28 TDs



Kicker:



- FABIAN VALENZUELA, Santo, Sr. - 6-7 FGs, long of 50, 42-42 PATs, 26 touchbacks



Offensive Player of the Year: Bryan Ponder, Bells.



___



FIRST-TEAM DEFENSE



Linemen:



- ARMONIE BROWN, Refugio, Jr. - 110 tackles, 30 TFL, 5 sacks, 3 fumbles forced



- SEBASTIAN BURKE, Mason, Sr. - 112 tackles, 27 TFL, 4 sacks



- ERIC FISK, Wolfe City, Jr. - 72 tackles, 32 TFL, 19 sacks



- RA'DEDRICK WOODSON, Alto, Sr. - 76 tackles, 9 sacks, 35 TFL, 2 fumbles forced, 2 fumble recoveries



Linebackers:



- JAKE COCKERHAM, Mason, Jr. - 116 tackles, 25 TFL, 8 sacks, 4 pass breakups, 2 fumbles caused, 3 fumble recoveries



- BRYAN HINOJOSA, La Villa, Jr. - 163 tackles, 105 solos, 5 TFL, 3 sacks, 2 fumbles caused, 2 INTs



- TY PATTERSON, Linden-Kildare, Jr. - 183 tackles, 22 TFL, 10 fumbles forced, 5 fumble recoveries, 2 INTs, 3 sacks, 2 blk+C220 kicks



Defensive backs:



- NELSON BERMUDEZ, McCamey - 65 tackles, 2 TFL, 7 INTs, 2 defensive TDs



- CALVIN MARTIN, De Leon, Sr. - 30 tackles, 7 INTs, 9 pass breakups



- CED THOMAS, San Augustine, Sr. - 81 tackles, 6 TFL, 5 INTs, 4 fumble recoveries, 4 pass breakups, 3 defensive TDs



- BRADY WEAVER, Munday, Sr. - 24 tackles, 8 INTs, 6 pass breakups



Punter:



- KLAY KLAERNER, Mason, Soph. - 14 punts, 42.5 avg., long of 76



Defensive Player of the Year: Ty Patterson, Linden-Kildare



___



SECOND-TEAM OFFENSE



Linemen:



- Kellan Anderson, Wolfe City, Sr.; Matthew Flournoy, Tenaha, Sr.; Noah Harris, Stratford, Sr.; Trevor Horton, Goldthwaite, Sr.; Wesley Strnad, Thrall, Sr.



Receivers/ends:



- Dax Neece, Albany, Sr.; Jake Shaw, Normangee, Sr.



Quarterback:



- Brian Hamilton, Albany, Sr.



Running backs:



- Seth Burk, Big Sandy, Sr.; Onterio Thompson, Tenaha, Sr.; Zach Zamzow, Three Rivers, Sr.



Kicker:



- Trey McTaggert, Muenster, Soph.



___



SECOND-TEAM DEFENSE



Linemen:



- Kelan Hodges, De Leon, Jr.; Dillon Moczygemba, Falls City, Sr.; Dax Neece, Albany, Sr.; Kade Sanders, Munday, Sr.



Linebackers:



- Ysidro Mascorro, Refugio, Soph.; Kade McBryde, Stratford, Sr.; Wade Rolen, Bells, Sr.



Defensive backs:



- Max Jackson, Price Carlisle, Sr.; Jamel LaFond, Refugio, Sr.; Jose Ortega, Roscoe, Jr.; Seven Wilbur, Wellington, Jr.



Punter:



- Fabian Valenzuela, Santo, Sr.



___



HONORABLE MENTION OFFENSE



LINEMEN: Trebeaux Broussard, Milano; Joey Garcia, De Leon; Brandon Gober, Burton; Dylan Hicks, Celeste; TR Kerr, Mason; Coby Knight, Albany; Lucas Martin, Mason; Chance Morse, Bells; Kyge Poling, Thrall; Trevor Roberson, Wellington; Cristian Uranga, Wink; Kody Walterscheid, Muenster.



RECEIVERS/ENDS:



- Angel Cuellar, Riviera Kaufer; Trai Gardner, Tenaha; Wade Halterman, Wink; Alex Muery, Riviera Kaufer; Jay Price, Price Carlisle; Luke Ray, Panhandle; De'Monderick Winters, Burton.



QUARTERBACKS:



- Braden Durst, Panhandle; Carson Fuentes, McCamey; Caleb Harmel, Burton; C.J. Horn, Tenaha; Christian Huey, Sundown; Keyshawn Johnson, Falls City; Jared Kelley, Refugio; Daniel Marin, Freer; Parker McGrew, Muenster; Josh Riley, Wink.



RUNNING BACKS:



- Tylan Brown, Cumby; Andrew Malcolm, Falls City; Nehemiah Martinez, New Deal; CJ Mercier, Wink; Kevin Miles, Somerville; Koy Pennartz, Windthorst; Khameron Pippins, Big Sandy; Anthony Rangel, De Leon; Christian Salazar, Menard; Clay Stevens, Muenster; Fred Thacker, Alto; Miguel Vasquez, Farwell.



KICKERS:



- Isa Cruz, Mason; Leo Garcia, Goldthwaite.



___



HONORABLE MENTION DEFENSE



LINEMEN:



- Jaurmez Brock, Tenaha; Tim Chambers, Stamford; Roman Guerrero, La Villa; J.D. Kessler, Gladewater Union Grove; S.L. Lewis, Shriner; Corey Pargmann, Yorktown; Eddie West, Milano.



LINEBACKERS:



- Walker Adams, Price Carlisle; Ti Beall, Woodsboro; Tavoris Giles, Tenaha; Garrett Hill, Menard; Clayton Holcomb, Wink; Erick McFall, Big Sandy; Colton Renick, Iola; Cinco Whitehurst, Sabinal; Montal Wilson, Burton; Cameron Worth, Lindsay.



DEFENSIVE BACKS:



- Gunner Adams, McCamey; Braden Coble, Cumby; Patrick DeLeon, Burton; Adam Faith, Albany; Brian Hamilton, Albany; Zach Hollingsworth, Iola; Kyle King, Milano; Jacob Owen, Linden-Kildare; Lane Patteson, Cross Plains; Jake Swarner, Lindsay; Gerald Turner, Price Carlisle.



PUNTER:



- De'Monderick Winters, Burton.