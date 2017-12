Texas AP-SE Class 3A all-state football team

The 2017 Texas Associated Press Sports Editors Class 3A all-state high school football team, released Monday. Voting based on regular-season performance. Players are listed in alphabetical order at each position.



FIRST-TEAM OFFENSE



Linemen:



- CHRIS BANKS, Goliad, Jr. - 97 percent grade, 19 pancakes.



- CONNER BRANDT, Yoakum, Jr. - 94 percent grade, 59 knockdown/ pancakes



- GARRETT NICHOLS, Wall, Sr. - 97 percent grade, 28 knockdowns



- TYLER RICHARDSON, Canadian, Sr. - 97 percent grade, 40 pancakes, 1 sack allowed in 287 pass attempts



- SILAS ROBINSON, Yoakum, Sr. - 98 percent grade, 73 knockdown/pancakes, allowed 1 sack



Receivers/ends:



- DAYTON GALLAGHER, Lone Oak, Sr. - 45-1,090 yds, 16 TDs



- T.J. ROGERS, New Diana, Sr. - 75-1,312 yds, 17 TDs



Quarterback:



- JACKSON SAMPSON, New Diana, Sr. - 207-320-3,630 yds, 47 TDs, 9 INTs



Running backs:



- JA'KOBE COOPER, Lexington, Jr. - 2,436 rushing yds, 27 TDs



- JAQUAN JACKSON, DeKalb, Sr. - 324-2,867 yds, 48 TDs



- CHARLES STALLINGS, Kermit, Sr. - 268-1,998 yds, 27 TDs



Kicker:



- CARLOS CAMPOS, Beckville, Soph. - 47-48 PATs, 13-14 FGs, long of 46, 5 longer than 40



Offensive Player of the Year: Jaquan Jackson, DeKalb



___



FIRST-TEAM DEFENSE



Linemen:



- TANNER BAYARD, Holliday, Jr. - 112 tackles, 37 TFL, 12 sacks, 2 fumbles forced, 3 blocked punts



- ERIC GIPSON, Jefferson, Jr. - 118 tackles, 9 sacks, 23 TFL, 2 fumbles caused, INT return for TD



- TAYLOR SMITH, Jefferson, Sr. - 120 tackles, 6 sacks, 12 TFL, 4 fumbles caused, 3 fumble recoveries



- ELIJAH TREST, White Oak, Sr. - 94 tackles, 15 sacks, 17 TFL, 5 fumbles caused, 3 fumble recoveries, 1 defensive TD



Linebackers:



- LEVI LONG, Canadian, Sr. - 130 tackles, 22 TFL, 10 sacks, 4 fumbles forced



- KOBE RENFRO, Sabine, Jr. - 191 tackles, 83 solos, 4 sacks, 5 fumbles caused, 3 fumble recoveries, 20 TFL, 2 pass breakups



- RAY SAENZ, Bishop, Sr. - 130 tackles, 28 TFL, 10 sacks, 8 fumbles forced, 5 Fumble recoveries, 2 INTs, 2 defensive TDs



Defensive backs:



- ABEL CASAS, San Diego, Sr. - 7 INT, 3 INTs for TDs, 35 tackles, 4 PATs blocked



- JORDAN MOORE, Yoakum, Sr. - 73 tackles, 10 pass break ups, 6 INTs



- MIGUEL ORDONEZ, Luling, Jr. - 81 tackles; 6 INTs; 4 pass break ups, 1 defensive TD



- DEMARVION OVERSHOWN, Arp, Sr. - 142 tackles, 5 sacks, 5 INTs, 14 TFL, 4 fumbles caused, 2 fumble recoveries, 13 PBU



Punter:



- KADEN CORDELL, Sonora, Sr. - 11 punts, 45.8 avg., long of 54



Defensive Player of the Year: Kobe Renfro, Sabine.



___



SECOND-TEAM OFFENSE



Linemen:



- A.J. Carroll, Daingerfield, Sr.; Cole Harroff, Grandview, Sr.; Adrian Martinez, Gunter, Sr.; Miguel Valdez, Clyde, Sr.; Marcus Williams, Teague, Sr.



Receivers/ends:



- Cole Myers, Elysian Fields, Sr.; Cody Payton, New Diana, Sr.



Quarterback:



- Torry Locklin, Rockdale, Sr.



Running backs:



- Casey Braden, Wall, Sr.; Barrett Hill, Big Sandy Harmony, Jr.; Jarrett Jackson, Sonora, Sr.; Tanner Patino, Brock, Sr.



Kicker:



- Austin Wilkerson, Sunnyvale, Sr.



___



SECOND-TEAM DEFENSE



Linemen:



- Skylar Collier, Brock, Sr.; Henry Enoch, Yoakum, Sr.; Nick Hackett, Lone Oak, Sr.; Darrien Johnson, New London West Rusk, Sr.



Linebackers:



- Isaac Mendoza, Muleshoe, Sr.; Tyree Wilson, New London West Rusk, Sr.; Tanner Young, Leonard, Sr.



Defensive backs:



- Stephen Darden, Beckville, Jr.; Kepha Luster, Jefferson, Sr.; Jared Pedraza, Franklin, Jr.; Jonah White, Merkel, Jr.



Punter:



- Cody Payton, New Diana, Sr.



___



HONORABLE MENTION OFFENSE



LINEMEN: Matt Brunson, New Diana; Jordan Cranston, Lexington; Cade Hawley, Lexington; Conner Henson, Big Sandy Harmony; Jace King, Ballinger; Jacob Maggard, Teague; Riley McCulloch, Tuscola Jim Ned; Carlos Meza, Muleshoe; Tristan Ortiz, Big Lake Reagan County; Michael Pullen, Cisco; KC Rater, Jacksboro; Harrison Reagan, Hughes Springs; Braley Varnell, Jefferson.



RECEIVERS/ENDS: Jordon Brooks, Hallettsville; Braiden Clopton, Gunter; Joe Dan Gambol, Childress; Payton Laughlin, Clyde; Matthew Lynch, Canadian; Iverson Westbrook, Cameron Yoe.



QUARTERBACKS: Zack Andress, Cameron Yoe; Colton Brewer, Bangs; Kaden Cordell, Sonora; Aaron Frost, Alpine; Heath Hood, White Oak; Luke Latimer, Childress; Rocky Morris, Goliad; DJ Taylor, Hallettsville.



RUNNING BACKS: Scooter Adams, Hallettsville; Darwin Barlow, Newton; Earnest Crownover, Grandview; Jaylon Garland, New London West Rusk; Kenny Haynes, Edna; Michael Lozano, Muleshoe; Jeff Williams, Tidehaven.



___



HONORABLE MENTION DEFENSE



LINEMEN: Logan Bland, Goliad; Hunter Brabham, Hughes Springs; Tyrus Busby, Teague; Damian Dominguez, Grandview; Nate Jones, Lexington; Adrian Martinez, Gunter; Carson Stephens, Wall; Trey Thompson, Merkel; Steve Watts, Wall.



LINEBACKERS: Aaron Allert, Lexington; Caimon Billingsly, Coahoma; Easton Blackstone, Big Sandy Harmony; Dylan David, Rockdale; Will Fannin, Franklin; Warren Hardy, Breckenridge; Angel Hernandez, Goliad; Zach Lowe, Gunter; Jaxon Reeves, Hallettsville; Colton Roberts, Comanche; Diego Molina, New London West Rusk; Trey Ortiz, Big Lake Reagan County; Dillon Swaim, Bowie; David Villa, Grandview; Dryden Virden, Wall; Chance Work, Sunnyvale.



DEFENSIVE BACKS: Hunter Bunch, Sonora; Justin Chavez, Big Lake Reagan County; Konrad Eichelman, Big Sandy Harmony; Sergio Guerra, San Diego; Cole Harris, Poth; Lawson Henicke, George West; Devin Hester, Nixon-Smiley; Dylan Jantz, Gunter; Reggie Jeter, Daingerfield; Jayln Marks, WF City View; Tanner Meuth, Lexington; Nathan Oliver, Goliad; Isaac Pope, Yoakum; Cole Wilkerson, Merkel.



PUNTER: Thomas Long, Edna.