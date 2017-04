Scores and Highlights from day 2 of the 2017 Tishomingo Invitational Tournament.

Girls:

Marietta 40 - Atoka 25

Madill 30 - Dickson 33

Kingston 40 - Latta 45

Pauls Valley 54 - Tishomingo 26

Boys:

Madill 67 - Dickson 78

Pauls Valley 59 - Tishomingo 60

Kingston 58 - Atoka 52

Latta 56 - Marietta 24