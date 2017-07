First round highlights from the Longhorn Invitational, hosted by Lone Grove High School.

Boys:

Marlow 64 - Plainview 47

Dickson 75 - Washington 65

Idabel 85 - ASTEC 61

Lone Grove 56 - Marietta 61

Girls:

Marlow 52 - Dickson 38

Idabel 49 - Marietta 35

Washington 95 - ASTEC 16

Plainview 69 - Lone Grove 50