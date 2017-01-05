School Closings

ANTLERS PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
BYNG PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
CADDO PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
CALERA ISD EARLY RELEASE BUSES AT 1:15 FRIDAY
CHICKASAW NATION - CLOSED FRIDAY
CHOCTAW NATION CHILD DEVELOPMENT CENTER - CLOSED FRIDAY
CHOCTAW NATION HEAD START, COALGATE - CLOSED FRIDAY
CHOCTAW NATION HEAD START, HUGO CLOSES AT 10:30am
CHOCTAW NATION HEAD START, WILBURTON - CLOSED FRIDAY
COALGATE PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
COLLINSVILLE ISD CLOSES AT 1:00 FRIDAY
CROWDER PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
DENISON ISD CLOSES AT 1:30PM FRIDAY
EAST CENTRAL UNIVERSITY, ADA - STARTS AT 10AM
FOX PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
FUMC PRESCHOOL - CLOSED FRIDAY
GRAYSON CHRISTIAN SCHOOL SHERMAN CLOSES AT 2:00 FRIDAY
HAILEYVILLE PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
HARTSHORNE PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
HUGO ADULT EDUCATION GED TESTING CLOSED SATURDAY
OKLAHOMA SCHOOL FOR THE DEAF - CLOSED FRIDAY
POTTSBORO ISD CLOSES AT 1:30 FRIDAY
POTTSBORO KIDS CLUB CLOSED FRIDAY
KAIMICHI TECH CENTER, ATOKA - CLOSED FRIDAY
KIOWA PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
LANE PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
LATTA PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
MCALESTER PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
MIDWAY MALL IN SHERMAN CLOSING AT 2:00 FRIDAY
MURRAY STATE TISHOMINGO AND ARDMORE OFFICES CLOSE AT NOON
PANOLA PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
PAOLI PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
PITTSBURG PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
PONTOTOC TECH CENTER - CLOSED FRIDAY
PUSHMATAHA COUNTY COURTHOUSE - CLOSED FRIDAY
RAVIA PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
RINGLING PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
S&S ISD CLOSES AT 1:00 FRIDAY
SHERMAN ISD CLOSES AT 1:30 FRIDAY
ST. JOSEPH'S CATHOLIC CHURCH, ADA - CLOSED
ST. LUKES DAY SCHOOL DENISON CLOSES AT 1:30
SOUTHERN OKLA TECH CENTER ARDMORE AFTERNOON AND NIGHT CLASSES CANCELLED
SPRINGER PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
SWINK PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
TISHOMINGO PUBLIC SCHOOL - CLOSED FRIDAY
TUPELO PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
TUSHKA PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY
VICTORY LIFE ACADEMY - CLOSED FRIDAY
VICTORY LIFE CHURCH - CLOSED FRIDAY
WHITESBORO ISD CLOSES AT 12:15 FRIDAY
ZANEIS PUBLIC SCHOOLS - CLOSED FRIDAY